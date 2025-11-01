Нефтяники помогают сохранить редкие виды рыб: в Иртыш выпущены мальки сибирского осетра

| Фото: Сергей Полюхов | Фото: Сергей Полюхов

Почти 1,3 млн мальков редких и ценных видов рыб выпустила за год в водоемы России "Газпром нефть". Программа была реализована в четырех регионах, а самым масштабным стал выпуск молоди сибирского осетра в реку Иртыш. Зарыбление проходило под контролем специалистов Федерального агентства по рыболовству, "Главрыбвода", а также экологов оператора проекта — "Газпромнефть-Развития".

Масштабная программа компании развернулась в четырех регионах: Тюменской, Архангельской, Томской областях, а также Республике Саха (Якутия). В Иртыш специалисты выпустили подрощенную молодь сибирского осетра: вес каждого малька превышал 10 граммов, это поможет повысить выживаемость и дальнейшее воспроизводство в естественных условиях. Из Иртыша осетр мигрирует в реки Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и даст потомство.

"Газпром нефть" не только внедряет передовые решения для безопасного поиска и добычи углеводородов, но также ежегодно выпускает в водоемы России миллионы мальков ценных видов рыбы и высаживает тысячи гектаров деревьев. Компания проводит масштабные исследования флоры и фауны в Восточной и Западной Сибири. Результаты этой комплексной работы помогают обеспечивать высокую экологичность наших проектов, а также становятся важным вкладом в изучение и сохранение природы в регионах нашей деятельности", — рассказал генеральный директор "Газпромнефть-Развития" Максим Овсянников.

В Архангельской области на финальном этапе программы специалисты выпустили в бассейн реки Онега мальков атлантического лосося. Семгу, которая является ключевым объектом рыбохозяйственного значения для региона, вырастили на Солзенском производственно-экспериментальном лососевом заводе.

Как отметил директор по производству ФГБУ "Главрыбвод" Родион Сухин, сотрудничество с "Газпром нефтью" демонстрирует эффективность совместных мер по сохранению редких и ценных видов рыб.

"Выпуск семги в Архангельской области имеет особое значение для поддержания популяции этого вида в бассейне Северной Двины. Мы видим, что комплексный подход и партнерство с крупными компаниями приносят долгосрочные результаты", — сказал он.

Комплексный подход к восполнению популяции рыб входит в систему экологических инициатив "Газпром нефти" в рамках проекта "Водная среда" программы социальных инвестиций "Родные города".