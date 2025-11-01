Субсидию на оборудование могут получить производители ягодной продукции в Тюменской области

| Фото: администрации Уватского района | Фото: администрации Уватского района

С 24 ноября до 4 декабря аграрии Тюменской области могут получить субсидию на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства ягодной продукции.

Отбор получателей субсидии объявляет региональный департамент АПК. Принять участие в отборе могут индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Подробная информация доступна в объявлении на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки по ссылке.