  • 22 ноября 202522.11.2025суббота
  • USD79,0246
    EUR90,5625
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер южный

Субсидию на оборудование могут получить производители ягодной продукции в Тюменской области

Общество, 10:59 22 ноября 2025

администрации Уватского района | Фото: администрации Уватского района

С 24 ноября до 4 декабря аграрии Тюменской области могут получить субсидию на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства ягодной продукции.

Отбор получателей субсидии объявляет региональный департамент АПК. Принять участие в отборе могут индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Подробная информация доступна в объявлении на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , субсидии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:33 22.11.2025Сохранение традиций обсуждают на первом форуме коренных малочисленных народов
12:17 22.11.2025Дом детского творчества Тобольска признан лучшим муниципальным опорным центром
11:02 22.11.2025Тюменскую молодежь приглашают поучаствовать в проектах платформы "Россия - страна возможностей"
10:59 22.11.2025Субсидию на оборудование могут получить производители ягодной продукции в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора