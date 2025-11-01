  • 24 ноября 202524.11.2025понедельник
  • USD79,0246
    EUR90,5625
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер юго-западный

Участник "Боевого кадрового резерва" побывал на выездной проверке тюменских новостроек

Общество, 15:15 24 ноября 2025

Боевой кадровый резерв | Фото: Боевой кадровый резерв

Практикой завершаются стажировки участников проекта "Боевой кадровый резерв". Резервисты вместе с чиновниками проводят итоговые проверки на ключевых строительных объектах Тюменской области.

Так, начальник Управления государственного строительного надзора Сергей Василенко сопровождал стажёра Мираса Сайфутдинова на выездной проверке готовящихся к вводу в эксплуатацию жилых домов в районе Ново-Комарово.

Боевой кадровый резерв | Фото: Боевой кадровый резерв

"Мы показали Мирасу не просто бумаги, а реальную работу. Он увидел, как принимаются решения, от которых зависят сроки сдачи домов и в конечном счёте судьбы тысяч тюменцев", - подвёл итог поездки Сергей Василенко.

Он отметил, что такие проекты, как "Боевой кадровый резерв", - это формирование нового поколения специалистов, которые с первого дня понимают, что такое ответственность и реальный результат.

Боевой кадровый резерв | Фото: Боевой кадровый резерв

Добавим, что в рамках стажировки в Главном управлении строительства Мирас Сайфутдинов изучает все этапы работы - от документации до полевых проверок.

Боевой кадровый резерв | Фото: Боевой кадровый резерв

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 24.11.2025Похожие на тюменский мурал варежки и носки могут купить тюменцы
16:10 24.11.2025Павел Астахов представил тюменцам свой фильм "Врач от Бога. Святитель Лука Крымский"
15:59 24.11.2025Спектакль "Мастер и Маргарита" с тифлокомментированием показали в театре кукол в Тюмени
15:48 24.11.2025Тренажеры под елкой – тюменцы сменили предпочтения в выборе новогодних подарков

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора