Участник "Боевого кадрового резерва" побывал на выездной проверке тюменских новостроек

| Фото: Боевой кадровый резерв | Фото: Боевой кадровый резерв

Практикой завершаются стажировки участников проекта "Боевой кадровый резерв". Резервисты вместе с чиновниками проводят итоговые проверки на ключевых строительных объектах Тюменской области.

Так, начальник Управления государственного строительного надзора Сергей Василенко сопровождал стажёра Мираса Сайфутдинова на выездной проверке готовящихся к вводу в эксплуатацию жилых домов в районе Ново-Комарово.

"Мы показали Мирасу не просто бумаги, а реальную работу. Он увидел, как принимаются решения, от которых зависят сроки сдачи домов и в конечном счёте судьбы тысяч тюменцев", - подвёл итог поездки Сергей Василенко.

Он отметил, что такие проекты, как "Боевой кадровый резерв", - это формирование нового поколения специалистов, которые с первого дня понимают, что такое ответственность и реальный результат.

Добавим, что в рамках стажировки в Главном управлении строительства Мирас Сайфутдинов изучает все этапы работы - от документации до полевых проверок.