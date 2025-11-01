  • 30 ноября 202530.11.2025воскресенье
Благополучия и гордости за детей пожелал тюменским мамам Владимир Якушев

Общество, 10:09 30 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День матери подчеркивает особое отношение в России к материнству– уважение и почитание. Это один из самых светлых и трогательных праздников, считает первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.

В этот день он обратился к тюменским мамам со словами благодарности: "Спасибо вам за подвиг материнства! За то, что после сотен бессонных ночей и волнений вы продолжаете дарить любовь и заботу, остаетесь для своих детей на всю жизнь самой главной поддержкой. Здоровья вам, счастья, благополучия и гордости за успехи сыновей и дочерей".

Отдельную признательность Владимир Якушев выразил многодетным мамам.

"Единая Россия" продолжит делать всё возможное, чтобы вы всегда чувствовали поддержку государства и были уверены в завтрашнем дне. А тем женщинам, которые только планируют стать мамами – не сомневайтесь, вы сделали самый лучший выбор", - заверил он.

# Владимир Якушев , День матери

