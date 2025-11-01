400 курсантов прошли обучение в тюменском центре "ВОИН"

Более 400 курсантов прошли подготовку в филиале центра "ВОИН" в Тюменской области. Это последний поток обучения в этом году, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В торжественной церемонии вручения сертификатов о прохождении обучения приняли участие директор филиала центра "ВОИН" в Тюменской области Сергей Рябов, заместитель директора департамента по молодежной политике Тюменской области, участник программы "Время Героев" Виктор Квасов, депутат Тюменской городской думы, президент Фонда поддержки спорта Андрей Потапов.

За 2025 год подготовку в центре прошли 3 тыс. курсантов. Это почти в 2 раза больше, чем за первый год работы.