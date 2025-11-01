  • 29 ноября 202529.11.2025суббота
  • USD78,2284
    EUR90,8190
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-западный

400 курсантов прошли обучение в тюменском центре "ВОИН"

Общество, 13:05 29 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Более 400 курсантов прошли подготовку в филиале центра "ВОИН" в Тюменской области. Это последний поток обучения в этом году, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В торжественной церемонии вручения сертификатов о прохождении обучения приняли участие директор филиала центра "ВОИН" в Тюменской области Сергей Рябов, заместитель директора департамента по молодежной политике Тюменской области, участник программы "Время Героев" Виктор Квасов, депутат Тюменской городской думы, президент Фонда поддержки спорта Андрей Потапов.

За 2025 год подготовку в центре прошли 3 тыс. курсантов. Это почти в 2 раза больше, чем за первый год работы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# центр Воин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:01 29.11.2025Тюменский врач стал лучшим на конкурсе "Таланты медицинской реабилитации"
13:47 29.11.2025На двенадцати опасных участках тюменских трасс установили камеры
13:05 29.11.2025400 курсантов прошли обучение в тюменском центре "ВОИН"
12:30 29.11.2025На автобусную экскурсию про местные промыслы и ремесла приглашают тюменцев

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора