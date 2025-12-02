  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
Роспотребнадзор: натуральная красная икра не бывает дешевой

Общество, 10:07 02 декабря 2025

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области советуют при выборе красной икры обратить внимание на ряд важных моментов, которые позволят приобрести качественный и безопасный продукт.

В первую очередь нужно изучить этикетку. Честные производители на упаковке с ненастоящей икрой так и напишут: "имитированная". Такая икра по внешнему виду и вкусу часто не будет отличаться от натуральной. Это официальная, качественная имитация, но она не обладает всеми полезными свойствами оригинала.

Приценитесь, сколько стоит деликатес. Натуральная икра лососевых стоит недешево. Цена имитированной икры значительно ниже. Помните, что дешевой натуральная красная икра быть не может.

Красная икра, по словам главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Азамата Научинова, любимый деликатес многих россиян, особенно востребованный в праздничные дни.

"Настоящая красная икра производится исключительно из рыбы семейства лососевых: горбуши, нерки, кеты, чавычи, кижуча, - рассказал он. - Ее получают путем специальной обработки свежевыловленной рыбы, включая засолку и сушку. Натуральная икра имеет естественный цвет и аромат, обладает полезными свойствами, благодаря содержанию витаминов группы В, Д, Е, омега- 3, жирных кислот и легкоусвояемого белка. Свежая натуральная икра пахнет морем и рыбой без посторонних запахов вроде кислоты или химии. Вкус приятный, солоноватый. Иногда сладковатый с легкой ноткой моря. Настоящие икринки лопаются при легком нажатии, оставляя мягкий кремообразный белок внутри. Если икра неприятна на вкус или вызывает сомнения относительно аромата, лучше отказаться от покупки".

Имитированную красную икру производят искусственным способом, используя растительные ингредиенты, чаще всего морские водоросли, желатин, агар-агар, или альгидант натрия.

"Она предназначены для тех, кто хочет сэкономить деньги или соблюдает диету с ограничениями животных продуктов. Имитированная икра может иметь яркий красный оттенок и вкус, полученных путем добавления искусственных красителей и пищевых добавок. Она имеет более жесткую оболочку, часто напоминает резину на ощупь и сопровождается специфическим запахом, напоминающим химический продукт", - пояснил Азамат Научинов.

