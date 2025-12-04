До конца года в Тюменской области обновят более 800 конструктивных элементов

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Более 800 конструктивных элементов планируют отремонтировать в Тюменской области за год. На текущий момент годовой план выполнен почти на 90%, пишет информационный центр правительств региона.

За ноябрь после капитального ремонта принято 95 конструктивных элементов. Подрядные организации в 21 доме сделали системы водоснабжения и еще в стольких же - электроснабжения, в 15 домах - системы теплоснабжения, в четырех - системы водоотведения, в 10 отремонтировали фасады, в шести домах - лифты, в восьми - подвальные помещения. Также сделаны 10 крыш.

Основные работы идут в городах региона, где сосредоточено большинство многоквартирных домов. В ноябре также завершены ремонты конструктивов в Ишимском, Ярковском и Уватском округах.