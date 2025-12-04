  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

До конца года в Тюменской области обновят более 800 конструктивных элементов

Экономика, 14:31 04 декабря 2025

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Более 800 конструктивных элементов планируют отремонтировать в Тюменской области за год. На текущий момент годовой план выполнен почти на 90%, пишет информационный центр правительств региона.

За ноябрь после капитального ремонта принято 95 конструктивных элементов. Подрядные организации в 21 доме сделали системы водоснабжения и еще в стольких же - электроснабжения, в 15 домах - системы теплоснабжения, в четырех - системы водоотведения, в 10 отремонтировали фасады, в шести домах - лифты, в восьми - подвальные помещения. Также сделаны 10 крыш.

Основные работы идут в городах региона, где сосредоточено большинство многоквартирных домов. В ноябре также завершены ремонты конструктивов в Ишимском, Ярковском и Уватском округах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# капитальный ремонт , конструкции

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:41 04.12.2025Тюменская область откроет представительство строительной индустрии в Китае
15:26 04.12.2025В Тюменской области по технологии ГК "Северсталь" выпускают стеновые модули
14:42 04.12.2025Социальную эффективность трёх тюменских предприятий отметили на всероссийском конкурсе
14:31 04.12.2025До конца года в Тюменской области обновят более 800 конструктивных элементов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора