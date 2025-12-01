  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
  • USD79,4495
    EUR93,2274
  • В Тюмени -19..-21 С 2 м/с ветер юго-западный

В РФ утвердили бюджетный прогноз до 2042 года

Экономика, 08:21 16 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Распоряжение об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период – до 2042 года, предусматривающее его продление на очередной шестилетний период, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Документ составлен на основе двух вариантов прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период, подготовленных Минэкономразвития, – базового и консервативного.

Базовый сценарий бюджетного прогноза предполагает поступательный рост доходов федерального бюджета в реальном выражении начиная с 2026 года в среднем на 2,1 % в год. Расходы федерального бюджета, как ожидается, к 2042 году в реальном выражении увеличатся более чем в два раза к уровню 2019 года.

Бюджетный прогноз на долгосрочный период содержит характеристики и прогноз показателей федерального бюджета и отражает динамику его основных параметров до 2042 года, включая параметры финансирования нацпроектов и госпрограмм за пределами планового периода.

Его параметры учитываются при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при долгосрочном планировании, сообщает кабмин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Правительство РФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:21 16.12.2025В РФ утвердили бюджетный прогноз до 2042 года
20:51 15.12.2025Количество подключений к бесплатной сети TyumenFree Wi-Fi превысило 6,7 млн в 2025 году
18:13 15.12.2025В Тюмени очистные сооружения поверхностных сточных вод построят по ул. Эрвье
17:18 15.12.2025Лидером по вводу жилья с использованием инструментов ДОМ.РФ стала Тюменская область

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора