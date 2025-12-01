В РФ утвердили бюджетный прогноз до 2042 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Распоряжение об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период – до 2042 года, предусматривающее его продление на очередной шестилетний период, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Документ составлен на основе двух вариантов прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период, подготовленных Минэкономразвития, – базового и консервативного.

Базовый сценарий бюджетного прогноза предполагает поступательный рост доходов федерального бюджета в реальном выражении начиная с 2026 года в среднем на 2,1 % в год. Расходы федерального бюджета, как ожидается, к 2042 году в реальном выражении увеличатся более чем в два раза к уровню 2019 года.

Бюджетный прогноз на долгосрочный период содержит характеристики и прогноз показателей федерального бюджета и отражает динамику его основных параметров до 2042 года, включая параметры финансирования нацпроектов и госпрограмм за пределами планового периода.

Его параметры учитываются при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при долгосрочном планировании, сообщает кабмин.