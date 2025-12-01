  • 15 декабря 202515.12.2025понедельник
Тюменская область вошла в рейтинг устойчивости рынка новостроек России

13:37 15 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в рейтинг крупнейших строительных регионов России по устойчивости рынка новостроек по втором полугодии. Темпы продаж превысили вывод новых проектов на 6,5 %, распроданность выше нормы на 1,5 п.п., покрытие задолженности по проектному финансированию средствами счетов эскроу составляет 60,5 %.

В сумме показателей Тюменская область заняла восьмое место в топ-20 субъектов страны. На первом месте Тюменская область, втором – Москва, третьем - Хабаровский край.

При этом лидерами антирейтинга, где вероятность перепроизводства оценивается как высокая, от минус шести до минус восьми баллов, стали: Краснодарский край, Ростовская и Воронежская области, Пермский край, сообщает Единый ресурс застройщиков.

