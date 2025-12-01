В Тюменской области за ноябрь выдали на 13,9 % меньше потребительских кредитов

На 13,9 % меньше выдали меньше потребительских кредитов в Тюменской области и автономных округах за ноябрь 2025 г. Общий объем составил 52,2 тыс, месяцем ранее – 60,6 тыс.

Как пояснил представитель Национального бюро кредитных историй Алексей волков, за месяц рынок потребкредитования заметно сократился. Это свидетельствует об охлаждении спроса на кредиты, а также об ухудшении качества входящего потока заявителей. Что, в свою очередь, вынуждает банки ужесточать кредитную политику и, соответственно, ограничивать выдачу кредитов.

Вместе с тем, снизилась за месяц и выдача кредитных карт: с 41,5 тыс. в октябре до 35 тыс. в ноябре. Кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки не более 50 %, уточнил представитель НБКИ.

Оксана Корнеенкова