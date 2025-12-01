  • 17 декабря 202517.12.2025среда
Сбер подведет персональные итоги года для каждого клиента

Экономика, 16:57 17 декабря 2025

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбер запустил тёплый и по-настоящему личный проект — "Итоги года". Каждый, кто пользуется сервисами банка или экосистемы, получил уникальный отчёт о том, как 2025 год сложился лично для него.

Это не сухая статистика, а живая история успехов, привычек и реальной выгоды, которую приносит взаимодействие со Сбером.

Итоги появились в приложении СберБанк Онлайн и на сайте банка — с 17 декабря их можно посмотреть там, где вам удобно.

Сбер бережно собрал данные из разных сервисов банка и партнёров, которые помогают решать задачи во всех сферах жизни.

Расчёт прошел по 135 фактам, но в итоговый индивидуальный отчёт вошло только то, что действительно ценно для конкретного человека.

В отчете можно увидеть, сколько бонусов Спасибо человек потратил за год и какую сумму кешбэка получил, сколько раз оплатил покупки улыбкой и как часто снимал наличные в банкоматах.

Система посчитает совокупный доход по всем вкладам и накопительным счетам и наглядно покажет, какую выгоду принесли подписка СберПрайм и пакеты услуг.

Но год — это не только финансы. Поэтому персональные итоги напомнят, какую категорию покупок человек выбирал чаще всего и сколько поездок совершил на такси.

Они оживят воспоминания о любимых фильмах и сериалах, напомнят о музыке, которая сопровождала. А ещё — расскажут о невидимой, но важной работе: например, сколько звонков мошенников предотвратил "Определитель номера" Сбера, чтобы год прошёл спокойно.

В этом году проект впервые дополнен персональными итогами для предпринимателей. Владельцы бизнеса увидят ключевые показатели за 2025 год: оборот по счетам, вклад компании в благотворительность, количество бонусов СберБизнес Спасибо, сумму, сэкономленную благодаря подписке СберБизнесПрайм, доход по депозитам и долю покупателей, вернувшихся за повторными покупками.

Когда итоги подведены, самое время заглянуть вперёд. ИИ-помощник ГигаЧат предложит каждому описать свою мечту или цель на следующий год, задаст несколько уточняющих вопросов и составит персональную дорожную карту по их достижению.

Подготовленный план будет опираться на текущие привычки и финансовые возможности человека, что сделает большую цель достижимой.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Наш проект — это повод искренне порадоваться своим успехам. Мы хотим, чтобы, глядя на итоги, вы почувствовали гордость и удовлетворение от того, как прошёл 2025 год вместе со Сбером. Верим, что он был наполнен верными решениями и реальной выгодой. Каждый день вся экосистема Сбера работает на то, чтобы вы успешно решали повседневные и стратегические задачи, экономя время и деньги. Теперь мы можем собрать всю эту пользу в одну понятную историю — вашу личную историю года. Технологии превращают разрозненные цифры в полезные инсайты, помогают не только осознать свои достижения, но и уверенно планировать новые".

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Реклама

erid: 2VtzqxWQx6v, ПАО Сбербанк

