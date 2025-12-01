В Тюменской области прогнозируется резкое снижение температуры воздуха

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Понижение температуры воздуха в западных и северных районах Тюменской области прогнозируется 24 декабря.

25 декабря ожидается резкое похолодание, температура ночью составит от минус 29 до минус 34 градусов, в северных районах - до минус 39, в юго-восточных - до минус 24. Днем ожидается минус 27-32 градуса, местами - минус 17-22.

26 декабря мороз сохранится. Температура ночью от минус 23 до минус 34 градусов, местами до минус 38. Днем в среднем минус-20-25 градусов, местами до минус 30.

Телефон экстренной службы: 112.