Предновогодний посткроссинг провели в Тюмени

19:46 24 декабря 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Предновогодний посткроссинг провели в Тюмени. Жители города отправили открытки с поздравлениями в мобильном пункте, который организовали в Тюменском драмтеатре. Следующая акция пройдет в Тюменской филармонии 26 декабря, сообщает администрация города.

Акция театрального посткроссинга проходит при сотрудничестве "Почты России" с Тюменским концертно-театральным объединением. Организаторы подготовили большой тираж праздничных открыток в две тыс. экземпляров. Праздничную открытку можно отправить адресату не только в России.

Среди получателей открыток с акции в Тюменском драматическом театре — россияне из самых разных уголков страны: Тюменской, Курганской, Свердловской, Томской областей, а также ХМАО - Югры, ЯНАО и Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Адресатами также стали жители Казахстана, Болгарии и Грузии.

