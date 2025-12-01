В Тюмень на железнодорожном круизе "В Сибирь" приедут 190 гостей из регионов России

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Железнодорожный круиз "В Сибирь" прибудет на тюменский вокзал 5 января в 8 часов. В Тюмень приедут более 190 гостей из Москвы и других регионов страны. Кроме областной столицы, они также посетят Тобольск.

На перроне гостей ждет интерактивная новогодняя программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также дегустация чая из самовара от тюменских купчих и сладостей местной фабрики "Квартет".

Маршрут с отправлением из Москвы рассчитан на шесть дней и шесть ночей. В Тобольске 6 января участников круиза ждет выступление народного коллектива, чаепитие и традиционные сибирские угощения — расстегаи со стерлядью и брусничные пироги.

Подробнее о маршруте и программе можно узнать по ссылке.

Железнодорожный круиз "В Сибирь" получил Гран-при всероссийской туристской премии "Маршрут года" в 2024 году. С момента старта в марте 2022 года он завоевал популярность у туристов. Круиз реализуется в рамках сотрудничества ОАО "РЖД" и правительства Тюменской области.