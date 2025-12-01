  • 26 декабря 202526.12.2025пятница
Губернатор Тюменской области исполнит три детские мечты с "Елки желаний"

Губернатор, 21:19 25 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Губернатор Тюменской области Александр Моор поучаствовал в акций "Ёлка желаний" в Кремле. В этот раз все три шарика – от мальчишек.

Артем Панков из Суходольска Луганской Народной Республики мечтает о шведской стенке, Даниил Ахмадишин из Тюмени попросил синтезатор. Сергей Щукин из Ялуторовска загадал на Новый год получить велосипед.

"Приятно побыть немного волшебником и исполнить заветные желания детей. Ребята, ждите подарки, скоро они к вам отправятся!" - написал в своих соцсетях Александр Моор.

