Губернатор Тюменской области исполнит три детские мечты с "Елки желаний"

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Губернатор Тюменской области Александр Моор поучаствовал в акций "Ёлка желаний" в Кремле. В этот раз все три шарика – от мальчишек.

Артем Панков из Суходольска Луганской Народной Республики мечтает о шведской стенке, Даниил Ахмадишин из Тюмени попросил синтезатор. Сергей Щукин из Ялуторовска загадал на Новый год получить велосипед.

"Приятно побыть немного волшебником и исполнить заветные желания детей. Ребята, ждите подарки, скоро они к вам отправятся!" - написал в своих соцсетях Александр Моор.