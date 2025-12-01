В школах Тюмени из-за морозов объявлена актировка для 1-9 классов
Занятия первой смены для учеников 1-9 классов в школах Тюмени отменяются из-за низкой температуры воздуха 26 декабря, сообщает администрация города.
В Тобольске не учится вся первая смена с 1 по 11 класс.
Напомним, при принятии решения об актировке специалисты учитывают температуру и скорость ветра. При ветреной погоде (более 2 метров в секунду) школьники 1-4 классов остаются дома при минус 25 градусах и ниже, 5-9 классов – при минус 30 градусах, 10-11 классов – при минус 35 градусах. Если ветра нет, то температурный порог для актировки составляет минус 30, 35 и 40 градусов соответственно по классам.