В школах Тюмени из-за морозов объявлена актировка для 1-9 классов

Общество, 07:20 26 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Занятия первой смены для учеников 1-9 классов в школах Тюмени отменяются из-за низкой температуры воздуха 26 декабря, сообщает администрация города.

В Тобольске не учится вся первая смена с 1 по 11 класс.

Напомним, при принятии решения об актировке специалисты учитывают температуру и скорость ветра. При ветреной погоде (более 2 метров в секунду) школьники 1-4 классов остаются дома при минус 25 градусах и ниже, 5-9 классов – при минус 30 градусах, 10-11 классов – при минус 35 градусах. Если ветра нет, то температурный порог для актировки составляет минус 30, 35 и 40 градусов соответственно по классам.

