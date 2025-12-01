250 тюменцев посетили цикл лекций о Дмитрии Менделееве

Цикл встреч о выдающемся химике Дмитрии Менделееве завершился в Тюменской областной научной библиотеке. Всего за год прошло 11 встреч, которые посетили 250 человек, пишут организаторы.

В рамках празднования 105-летия библиотеки тюменцы узнавали о семейных историях Дмитрия Менделеева, о его полёте на воздушном шаре, о педагогической деятельности учёного, о его любви к искусству, необычном хобби и многое другое.

Лекции разрабатывала и проводила сотрудник Менделеевки Ольга Диер. Благодаря ей молодёжь и старшее поколение открывали для себя новые грани характера сибирского гения.

"Спасибо всем участниками и коллегам, ведь мы целый год узнавали всё больше и больше нового и интересного о нашем учёном-земляке Дмитрии Менделееве. Прекрасный человек, замечательный отец и семьянин, выдающиеся учёный! А ведь раньше он был для меня лишь седым старцем на портрете в школьном кабинете", – поделилась Ольга Диер.