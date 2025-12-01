К проекту "Чтецкие программы" общества "Знание" присоединилось 5,5 тыс. клубов

| Фото: Российское общество "Знание" | Фото: Российское общество "Знание"

5,5 тыс. клубов со всей страны присоединилось к федеральному проекту "Чтецкие программы" Российского общества "Знание" за 2025 год. В следующем году ключевыми задачами станут увеличение охвата до 1 млн 200 тыс. слушателей и 10 тыс. активных клубов.

Запланировано проведение 220 встреч с топовыми спикерами для победителей рейтинга и награждение 25 самых активных клубов по итогам полугодий специальной брендированной продукцией. Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества "Знание".

В феврале для 200 лучших кураторов пройдет стратегический семинар в центре "Машук". Также на регулярной основе будут проводиться образовательные вебинары с экспертами сферы психологии, педагогики, четыре федеральные трансляции и ежеквартальные литературные игры со Знание.Игра. Летом проект интегрируют в программы всероссийских детских лагерей, пишет пресс-служба "Знания".

Напомним, проект запущен по поручению президента совместно с Министерством просвещения РФ. Он направлен на создание единой сети литературных клубов в учебных заведениях для популяризации чтения среди молодежи.