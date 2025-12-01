  • 30 декабря 202530.12.2025вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

К проекту "Чтецкие программы" общества "Знание" присоединилось 5,5 тыс. клубов

Общество, 12:22 30 декабря 2025

Российское общество "Знание" | Фото: Российское общество "Знание"

5,5 тыс. клубов со всей страны присоединилось к федеральному проекту "Чтецкие программы" Российского общества "Знание" за 2025 год. В следующем году ключевыми задачами станут увеличение охвата до 1 млн 200 тыс. слушателей и 10 тыс. активных клубов.

Запланировано проведение 220 встреч с топовыми спикерами для победителей рейтинга и награждение 25 самых активных клубов по итогам полугодий специальной брендированной продукцией. Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества "Знание".

В феврале для 200 лучших кураторов пройдет стратегический семинар в центре "Машук". Также на регулярной основе будут проводиться образовательные вебинары с экспертами сферы психологии, педагогики, четыре федеральные трансляции и ежеквартальные литературные игры со Знание.Игра. Летом проект интегрируют в программы всероссийских детских лагерей, пишет пресс-служба "Знания".

Напомним, проект запущен по поручению президента совместно с Министерством просвещения РФ. Он направлен на создание единой сети литературных клубов в учебных заведениях для популяризации чтения среди молодежи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# клуб , литература , общество Знание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:30 30.12.2025Краснодонские школьники изучают робототехнику при поддержке Тюменской области
12:22 30.12.2025К проекту "Чтецкие программы" общества "Знание" присоединилось 5,5 тыс. клубов
12:16 30.12.2025Новогодние открытки - с помощью искусственного интеллекта
11:52 30.12.2025Почему белые медведи считаются новогодними животными, объяснил представитель заповедника "Остров Врангеля"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора