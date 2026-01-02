  • 2 января 20262.01.2026пятница
На тюменском рынке недвижимости не ожидается резких изменений, считает эксперт

Общество, 09:51 02 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В начале 2026 года на рынке недвижимости в Тюмени не ожидается существенных изменений. Такое мнение высказала эксперт отрасли, риелтор Ольга Загуменнова, пишет "Вслух.ру".

По ее словам, постепенное снижение ключевой ставки Центробанка несколько оживило спрос на вторичное жилье. Кроме того, покупатели ищут способы сохранить и приумножить накопления, а недвижимость считается одним из них.

Для большинства ключевую роль при покупке недвижимости с помощью заемных средств играет размер ежемесячного платежа. Что касается новостроек, то покупки в этом секторе стабильно часты, однако и цены из-за льготных программ настолько высоки, что стали для многих недоступными, отмечает эксперт. В то же время с февраля меняются условия по семейной ипотеке, поэтому многие сейчас стремятся успеть взять ее более выгодно.

В целом, отмечает эксперт, по рынку падения спроса на недвижимость не ощущается.

