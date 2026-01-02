Более 3,5 млрд рублей инвестируют в системы водоснабжения и водоотведения Аромашевского округа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 3,5 млрд рублей инвестируют в модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Аромашевского округа до 2029 года. Муниципалитет, правительство Тюменской области и компания "Росводоканал Тюмень" подписали концессионное соглашение. В населенных пунктах будет создана современная инфраструктура.

Об этом рассказал глава Аромашевского округа Игорь Власов.

"Это большой документ, подписан он на 49 лет, объем инвестиций составит почти 3,5 миллиарда рублей. Их направят на развитие водоснабжения и водоотведения в округе. Прежде всего это строительство канализационных очистных сооружений, которое начнется в 2027 году. КОС построят в течение четырех лет. Вместе с этим запланировано строительство центральной канализации, как самотечной, так и напорной. Первая ветка пройдет в Аромашево от многоквартирных домов улицы Строителей и окружной больницы к очистным сооружениям", - привел данные соглашения глава округа.

Реализует концессионер и ряд мероприятий, которые улучшат водоснабжение, стабилизируют подачу ресурса. В том числе, это расширение, увеличение мощности водозабора в с. Аромашево, разработка новой скважины. Через ул. Луговую к улицам Советской и Бородина планируют проложить отдельный водовод.

"Кроме того, по 2040 год запланировано строительство новых водопроводных сетей. Эту задачу ранее обозначали жители округа на встречах. По концессии в Новопетрово должна появиться такая сеть, в Кармацкой и Кротово", - уточнил Игорь Власов.

"Росводоканал Тюмень" уже начал прием сотрудников на работу в округе. Глава округа рассчитывает, что благодаря компетенции концессионера в округе повысятся качество водоподготовки и водоотведения, будет создана современная инфраструктура.

Оксана Корнеенкова