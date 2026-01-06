366 занятий провели в школе сахарного диабета тюменской поликлиники
366 занятий провели для пациентов школы сахарного диабета в поликлинике № 8 Тюмени в 2025 г. Еще на 211 повторных уроках были закреплены полученные знания и навыки, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
"Мы стремимся дать каждому пациенту знания и уверенность для управления диабетом", подчеркнул главный врач поликлиники № 8 Анатолий Смоляренко.
Образовательный центр для пациентов работает в поликлинике 2023 года. Всего, по данным на 2025 год, на учёте по этому виду заболевания состояли 173 пациента с диабетом первого типа и 3 тыс. 372 —второго типа.
Видео департамента здравоохранения Тюменской области.
Школа оснащена современным оборудованием: интерактивным экраном, компьютерами, весами и наглядными пособиями. На занятиях пациенты получают медицинские знания, учатся самоконтролю и правильному питанию, осваивают навыки управления заболеванием, получают психологическую поддержку.
Как уточнила заведующая ОСМП № 1 ГП № 8 Ирина Калинина, диабет не должен ограничивать радость жизни. В школе сахарного диабета учат пациентов позитивно смотреть на мир и чувствовать контроль над здоровьем.