366 занятий провели в школе сахарного диабета тюменской поликлиники

| Фото: скриншот видео департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: скриншот видео департамента здравоохранения Тюменской области

366 занятий провели для пациентов школы сахарного диабета в поликлинике № 8 Тюмени в 2025 г. Еще на 211 повторных уроках были закреплены полученные знания и навыки, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Мы стремимся дать каждому пациенту знания и уверенность для управления диабетом", подчеркнул главный врач поликлиники № 8 Анатолий Смоляренко.

Образовательный центр для пациентов работает в поликлинике 2023 года. Всего, по данным на 2025 год, на учёте по этому виду заболевания состояли 173 пациента с диабетом первого типа и 3 тыс. 372 —второго типа.

Видео департамента здравоохранения Тюменской области.

Школа оснащена современным оборудованием: интерактивным экраном, компьютерами, весами и наглядными пособиями. На занятиях пациенты получают медицинские знания, учатся самоконтролю и правильному питанию, осваивают навыки управления заболеванием, получают психологическую поддержку.

Как уточнила заведующая ОСМП № 1 ГП № 8 Ирина Калинина, диабет не должен ограничивать радость жизни. В школе сахарного диабета учат пациентов позитивно смотреть на мир и чувствовать контроль над здоровьем.