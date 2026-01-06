В Тюмени поздравили детей вынужденных переселенцев с Рождеством

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Тюменское региональное отделение Союза женщин России поздравило детей вынужденных переселенцев. Деткам вручили сладкие наборы и показали волшебный спектакль о чуде Рождества.

"Мы поздравляем детей и их родителей с наступлением светлого праздника Рождества и новым годом. Это вынужденные переселенцы из воссоединенных Луганской и Донецкой Народных Республик, Мариуполя, Херсона. Мы им помогаем не только с адаптацией – приезжаем, проводим социальную работу, помогаем с решением каких-либо вопросов. Спасибо большое председателю регионального отделения Союза женщин России Наталье Александровне Шевчик за подарки деткам. Они символичные, сделаны тюменской фабрикой "Квартет"", - рассказала информационному агентству "Тюменская линия" председатель областной общественной организации "Украинцы Тюменской области" Елена Скрипник.

Семья Марии приехала из Мариуполя в Тюменскую область в 2022 году. Она со своим отцом и тремя детьми адаптировались к жизни на новом месте.

"Даша в школе учится, Никита дома с нами, а Богдан учится в колледже. Я работаю в гостинице администратором. Новый год впервые встретили в гостях. На Рождество тоже отправимся к тюменцам, навестим крестных детей", - поделилась Мария.

Активист творческой лаборатории национально-культурного общества "Автономия Беларусь" Тюменской области Ирина Калибаба со своей семьей представила юным зрителям сценку, которая воспроизводит ключевое событие Рождества Христова.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин