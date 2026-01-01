  • 11 января 202611.01.2026воскресенье
Елка "Тюмень - Врата Сибири" участвует в федеральном конкурсе

Общество, 11:08 11 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Елка "Тюмень - Врата Сибири" по ул. Дзержинского участвует в федеральном конкурсе "Елки России" в номинации "Ёлка России в крупном городе". Горожане могут голосами поддержать ее для выхода в финал.

Как написал глава Тюмени Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях, решающее голосование продлится до 23 часов 59 минут 12 января. Проект, набравший наибольшее количество голосов среди 31 участника, выйдет в финал.

Голосование идет в группе во ВКонтакте "ГородаМеняютсяДляНас" по ссылке. Необходимо нажать опрос и выбрать Тюмень.

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

По данным на утро 11 января у ремесленной елки Тюмени второе место после тульской. Время на то, чтобы вывести новогоднюю красавицу в лидеры, у тюменцев еще есть.

Продюсированием елки из Тюмени, посвящённой сказке П.П. Ершова "Конёк-горбунок", занималось Тюменское агентство развития креативных индустрий.

