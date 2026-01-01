Длинные выходные в 2026 году выпадут на все праздники кроме Дня народного единства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2026 году с учетом праздников у россиян будет 118 выходных дней и 247 рабочих.

Постановление, которое определяет порядок переносов выходных в 2026 году, и закрепляет продолжительность новогодних каникул было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Изменения связаны с тем, что 3 и 4 января2026 года приходились на субботу и воскресенье. Выходной 3 января перенесен на пятницу, 9 января, а день 4 января — на четверг, 31 декабря 2025 года. Благодаря этому россияне отдыхали 12 дней подряд — с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го.

Длинные выходные в течение года выпадут на несколько праздников. День защитника Отечества россияне отметят отдыхом с 21 по 23 февраля, на работу вернуться 24 февраля. Международный женский день подарит отдых с 7 по 9 марта. Майские праздники разделятся на два периода: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая, напоминает Совет Федерации.

День России создаст длинный уикенд с 12 по 14 июня, а День народного единства 4 ноября также будет нерабочим. Следующие новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2026 года.