Информация об отставке директора департамента молодежной политики Тюменской области не соответствует действительности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информация об отставке директора департамента молодежной политики Тюменской области Артема Дяченко не соответствует действительности, сообщает информационный центр правительства региона.

"Изменений в структуре департамента нет и не планируется. Впереди – насыщенный год. Молодежная политика нашего региона продолжит развиваться под руководством Артема Дяченко", – сказал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

В настоящее время департамент молодежной политики Тюменской области занимается привлечением амбассадоров для участия в мероприятиях "Тавриды" в 2026 году.