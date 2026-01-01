Информация об отставке директора департамента молодежной политики Тюменской области не соответствует действительности
Информация об отставке директора департамента молодежной политики Тюменской области Артема Дяченко не соответствует действительности, сообщает информационный центр правительства региона.
"Изменений в структуре департамента нет и не планируется. Впереди – насыщенный год. Молодежная политика нашего региона продолжит развиваться под руководством Артема Дяченко", – сказал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.
В настоящее время департамент молодежной политики Тюменской области занимается привлечением амбассадоров для участия в мероприятиях "Тавриды" в 2026 году.