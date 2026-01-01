  • 13 января 202613.01.2026вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Около 200 раз выходили дружинники на охрану порядка в Тобольске в декабре

Общество, 15:37 13 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

190 раз выходили на патрулирование активисты казачьей народной дружины в Тобольске в декабре 2025 года. Вместе с правоохранителями они оказали содействие в выявлении трех административных нарушений, сообщает городская администрация.

Ежедневно на дежурство выходят семь дружинников. Они работают вместе с автопатрулями тобольской полиции с 11 до 18 часов и с 16 до 23 часов. Среди основных маршрутов: 6, 7, 15 микрорайоны, туристическая и подгорная части города.

Также в декабре дружинники помогали в охране общественного порядка на двух массовых мероприятиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дружинники , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 13.01.2026В России появился общедоступный реестр алиментщиков
16:32 13.01.2026Тюменские кардиологи предупреждают: мороз — серьезное испытание для сердца
16:21 13.01.2026Александр Моор встретился с журналистами Тюменской области и УФО
16:10 13.01.2026Тюменцы могут проверить такси на законность на госуслугах

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора