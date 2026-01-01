Около 200 раз выходили дружинники на охрану порядка в Тобольске в декабре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

190 раз выходили на патрулирование активисты казачьей народной дружины в Тобольске в декабре 2025 года. Вместе с правоохранителями они оказали содействие в выявлении трех административных нарушений, сообщает городская администрация.

Ежедневно на дежурство выходят семь дружинников. Они работают вместе с автопатрулями тобольской полиции с 11 до 18 часов и с 16 до 23 часов. Среди основных маршрутов: 6, 7, 15 микрорайоны, туристическая и подгорная части города.

Также в декабре дружинники помогали в охране общественного порядка на двух массовых мероприятиях.