Около 200 раз выходили дружинники на охрану порядка в Тобольске в декабре
190 раз выходили на патрулирование активисты казачьей народной дружины в Тобольске в декабре 2025 года. Вместе с правоохранителями они оказали содействие в выявлении трех административных нарушений, сообщает городская администрация.
Ежедневно на дежурство выходят семь дружинников. Они работают вместе с автопатрулями тобольской полиции с 11 до 18 часов и с 16 до 23 часов. Среди основных маршрутов: 6, 7, 15 микрорайоны, туристическая и подгорная части города.
Также в декабре дружинники помогали в охране общественного порядка на двух массовых мероприятиях.