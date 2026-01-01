  • 14 января 202614.01.2026среда
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В Тюменской области из-за морозов коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности

Общество, 18:55 14 января 2026

Департамент ЖКХ Тюменской области  | Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области 

Коммунальные службы из-за морозов работают в режиме повышенной готовности в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

14 января вопрос функционирования объектов жизнеобеспечения в период низких температур рассмотрели на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Тюменской области.

Представители ресурсоснабжающих организаций проинформировали о работе в холода. Персонал переведен в режим повышенной готовности. Плановые работы отменены и перенесены на более поздний срок. Ведется постоянный мониторинг состояния объектов и сетей.

Представители муниципалитетов сообщили, что ситуация находится на контроле и доложили о готовности резервных источников тепла и электроэнергии.

Председатель штаба, заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов поблагодарил коллективы предприятий за слаженную работу, в том числе в новогодние праздники. "Отдельные инциденты, безусловно, возникали, но они устранялись в сжатые сроки ответственными специалистами, за что хочу всех присутствующих поблагодарить. Жители региона имели возможность провести праздники в комфортных условиях. И в этом, коллеги, большая ваша заслуга", – сказал он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# коммунальное хозяйство , Павел Перевалов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:15 14.01.2026Полпред Артем Жога привез подарки детям из ДНР
19:12 14.01.2026В трех населенных пунктах Тюменской области  ввели карантин по бешенству
18:55 14.01.2026В Тюменской области из-за морозов коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности
18:20 14.01.2026Женихам и невестам Аромашевского округа предлагают зарегистрироваться в красивые даты

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора