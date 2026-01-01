В Тюменской области из-за морозов коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности

| Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области

Коммунальные службы из-за морозов работают в режиме повышенной готовности в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

14 января вопрос функционирования объектов жизнеобеспечения в период низких температур рассмотрели на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Тюменской области.

Представители ресурсоснабжающих организаций проинформировали о работе в холода. Персонал переведен в режим повышенной готовности. Плановые работы отменены и перенесены на более поздний срок. Ведется постоянный мониторинг состояния объектов и сетей.

Представители муниципалитетов сообщили, что ситуация находится на контроле и доложили о готовности резервных источников тепла и электроэнергии.

Председатель штаба, заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов поблагодарил коллективы предприятий за слаженную работу, в том числе в новогодние праздники. "Отдельные инциденты, безусловно, возникали, но они устранялись в сжатые сроки ответственными специалистами, за что хочу всех присутствующих поблагодарить. Жители региона имели возможность провести праздники в комфортных условиях. И в этом, коллеги, большая ваша заслуга", – сказал он.