В тобольском аэропорту Ремезов пассажиропоток вырос на 8 % за год

Экономика, 12:41 20 января 2026

аэропорта Ремезов

Более 73 тыс. пассажиров обслужил аэропорт Ремезов в 2025 году. Это на 8 % больше, чем в 2024 году, и на 60 % больше, чем в 2023 году. С начала работы аэропорта пассажиропоток составил более 235 тыс. человек, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Турпоток в Тобольске ежегодно растет. За 2025 год мы прибавили 10 %, а экскурсантов стало больше на 20 %. Если взять данные за последние пять лет, то турпоток увеличился на 40 %. В этом велика роль аэропорта Ремезов, который открыл новые возможности для города в увеличении турпотока и развитии деловых связей. Наша главная цель: к 2030 году увеличить турпоток до 850 тысяч гостей в год, сделать город еще комфортнее. И одним из ключевых партнёров в достижении этого показателя является наш аэропорт, построенный СИБУРом при участии Тюменской области", - отметил глава Тобольска Петр Вагин.

Самыми популярными направлениями в 2025 году стали: Москва, Омск и Новосибирск. В пятерку востребованных также вошли Санкт-Петербург и Казань.

"Не каждый город с население в 100 тысяч человек может похвастаться тем, что у него есть такой аэропорт, как в Тобольске. Наличие воздушной гавани укрепляет туристический статус города. Все больше туристов стали добираться именно самолетом. И если поставлена цель серьезно увеличить турпоток в Тобольск, то мы к этому готовы", - рассказал исполнительный директор аэропорта Ремезов Владимир Варавва.

Сейчас полеты из аэропорта Ремезов выполняет авиакомпания "ЮВТ АЭРО". Маршрутная сеть насчитывает восемь направлений: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Омск, Самара, Новый Уренгой и Нижнекамск.

Напомним, аэропорт Тобольска Ремезов построила компания СИБУР при участии Тюменской области за два года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 тыс. 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В 2024 году в рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим малым аэропортом страны.

