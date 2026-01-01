  • 20 января 202620.01.2026вторник
Почти половина жителей УФО за пять лет посетила до трех регионов

Общество, 12:52 20 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

45 % жителей Уральского федерального округа посетили до трех регионов за последние пять лет. Доля путешественников, на счету которых больше поездок, в два раза меньше – 21%, тех, кто побывал в 15 регионах – 3 %, приводит данные опроса "Авито путешествия".

При этом в будущем треть респондентов хотела бы объехать почти всю страну. Чаще всего о таком желании заявляют молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет и жители городов численностью от 100 тыс. до 250 тыс. человек.

# социальный опрос , туристы

