Более 60 нарушений закона в сфере лесопользования выявили в Тюменской области в 2025 году

Более 60 нарушений закона в сфере лесопользования выявила природоохранная прокуратура в Тюменской области в 2025 году. В суды направили четыре исковых заявления, внесли 23 представления, к административной и дисциплинарной ответственности привлекли 31 должностное лицо, объявили три предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Так, в деятельности органов государственной власти выявили нарушения при проведении административных расследований при обнаружении свалок в лесу, государственной экспертизы проектов освоения лесов и другое. Лесопользователи также нарушали закон и осуществляли рекреационную деятельность в лесах. Например, возведение объектов, не предусмотренных проектом освоения лесов (заборов, объектов водоснабжения и т.д.).

Под постоянным прокурорским надзором находятся вопросы пожарной безопасности в лесах. В ходе надзорных мероприятий выявлены факты складирования порубочных остатков, отходов – бытового мусора и другое. В 2025 году в суде рассмотрели и удовлетворили два иска природоохранной прокуратуры к лесопользователям о возложении обязанности произвести очистку лесных участков от порубочных остатков в Исетском и Тобольском лесничествах. Исполнение решений находится на контроле прокуратуры.