  • 21 января 202621.01.2026среда
  • В Тюмени -26..-28 С 3 м/с ветер северный

Более 60 нарушений закона в сфере лесопользования выявили в Тюменской области в 2025 году

Общество, 10:41 21 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 60 нарушений закона в сфере лесопользования выявила природоохранная прокуратура в Тюменской области в 2025 году. В суды направили четыре исковых заявления, внесли 23 представления, к административной и дисциплинарной ответственности привлекли 31 должностное лицо, объявили три предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Так, в деятельности органов государственной власти выявили нарушения при проведении административных расследований при обнаружении свалок в лесу, государственной экспертизы проектов освоения лесов и другое. Лесопользователи также нарушали закон и осуществляли рекреационную деятельность в лесах. Например, возведение объектов, не предусмотренных проектом освоения лесов (заборов, объектов водоснабжения и т.д.).

Под постоянным прокурорским надзором находятся вопросы пожарной безопасности в лесах. В ходе надзорных мероприятий выявлены факты складирования порубочных остатков, отходов – бытового мусора и другое. В 2025 году в суде рассмотрели и удовлетворили два иска природоохранной прокуратуры к лесопользователям о возложении обязанности произвести очистку лесных участков от порубочных остатков в Исетском и Тобольском лесничествах. Исполнение решений находится на контроле прокуратуры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# природоохранная прокуратура , прокуратура Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:41 21.01.2026Более 60 нарушений закона в сфере лесопользования выявили в Тюменской области в 2025 году
10:30 21.01.2026На мастер-классы и практикумы приглашает тюменцев областная библиотека
10:19 21.01.2026Показ "Зима в узоре" пройдет в Тюменском ЦУМе
10:08 21.01.2026В Тюмени выпустили фотопроект "На мой взгляд"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора