На мастер-классы и практикумы приглашает тюменцев областная библиотека

Общество, 10:30 21 января 2026

Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева

Насыщенную программу мероприятий готовит Тюменская областная научная библиотека в выходные, 24 и 25 января.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, 24 января в 13 часов желающие могут посетить психологический практикум "Путь к себе". Профессиональный психолог поможет проработать внутреннего критика и привычку обесценивать себя. 16+

В 14 часов начнется программа "Птицы в живописи и литературе". Любители живой природы узнают о пернатых, которых можно встретить на страницах книг и на полотнах великих художников. Кроме того, желающие поучаствуют в создании съедобной кормушки для птиц. 6+

25 января в 13 часов стартует мастер-класс "Русская вязь". Тюменцы познакомятся с основными элементами древнерусской письменности и попробуют себя в качестве писцов. 12+

В 14 и 17 часов состоится встреча книжного клуба "Смысл", где участники обсудят одно из известных произведений М. Булгакова "Собачье сердце". Вход свободный, возрастное ограничение 16+

Подробная информация о мероприятиях и регистрации на них размещена на сайте.

