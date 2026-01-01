  • 21 января 202621.01.2026среда
Новые дома и пешеходный бульвар появятся в Нижнем посаде Тобольска

Общество, 14:54 21 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Строительство 37 тыс. кв. метров современного жилья и пешеходного бульвара развернется в Нижнем посаде Тобольска. Объём инвестиций – более 5,35 млрд рублей, уточнил глава Тобольска Петр Вагин в Telegram-канале.

"Подведены итоги открытого конкурса на развитие территории в границах улиц Пристанская – Кирова – Набережная Кирова – Ершова площадью 5,3 га. В торгах участвовали три компании, и по результатам оценок победителем признана строительная компания "Импульс", которая имеет большой опыт работ в данной отрасли", - написал он.

По словам Петра Вагина, это результат большой подготовительной работы и следующий логичный шаг в реализации стратегии развития города. Впереди - этап проектирования и активный диалог с жителями.

