Консультации по дачной амнистии проведут в Тюменской области 22 января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Консультации по "Дачной амнистии 2.0" проведут в Тюменской области 22 января. Уточнить информацию об оформлении недвижимости по этой программе и задать вопросы жители региона смогут специалистам областного управления Росреестра.

Консультации организуют с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43. На вопросы обратившихся ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости жилого и нежилого назначений Ольга Важенина.