  • 21 января 202621.01.2026среда
  • В Тюмени -24..-26 С 3 м/с ветер северный

Консультации по дачной амнистии проведут в Тюменской области 22 января

Общество, 15:16 21 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Консультации по "Дачной амнистии 2.0" проведут в Тюменской области 22 января. Уточнить информацию об оформлении недвижимости по этой программе и задать вопросы жители региона смогут специалистам областного управления Росреестра.

Консультации организуют с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43. На вопросы обратившихся ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости жилого и нежилого назначений Ольга Важенина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Росреестр , дачная амнистия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 21.01.2026Завершился визит генконсула КНР в Тюмень
15:16 21.01.2026Консультации по дачной амнистии проведут в Тюменской области 22 января
15:05 21.01.2026В Тюменской области продолжит работу клуб “Семья” для близких бойцов СВО
14:54 21.01.2026Новые дома и пешеходный бульвар появятся в Нижнем посаде Тобольска

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора