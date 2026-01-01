  • 21 января 202621.01.2026среда
В Тюменской области продолжит работу клуб “Семья” для близких бойцов СВО

Общество, 15:05 21 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Клуб психологической поддержки “Семья” для близких бойцов спецоперации, который был запущен в рамках грантового проекта “Навигатор по мирной жизни”, продолжит свою работу в Тюменской области в 2026 году.

Об этом семейный и военный психолог Татьяна Драчук сообщила на пресс-конференции, посвященной итогам проекта.

Напомним, проект “Навигатор по мирной жизни” Тюменской региональной организации “В защиту жизни” реализовали с 15 июля по 15 января в Тюмени и Тобольске. Инициатива была направлена на предоставление всесторонней психолого-социальной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Проект охватил более 350 человек.

В рамках "Навигатора по мирной жизни" Татьяна Драчук провела онлайн-семинар "Подготовка к встрече с военнослужащими СВО: изменения в поведении и как на них реагировать”. Также она организовала мастер-классы по арт-терапии для членов семей участников СВО. С помощью игровых приемов и рисования члены семей смогли расслабиться, поделиться своими переживаниями и почувствовать поддержку.

Одна из участниц клуба “Семья” – Ирина Борисовна. Она воспитывала внука с пяти лет. Сейчас он участник СВО.

“Я очень тяжело приняла решение внука. Он сказал мне, что хочет стать достойным мужчиной, я вынуждена была принять его решение, но было очень сложно. У меня началась какая-то депрессия: я ничего не хотела, ничего меня не радовало. Понимала, что погружаюсь куда-то не туда. Попала на занятия к Татьяне Ивановне. Она со своими психологическими приемами начала нас так ненавязчиво вовлекать. Сама за собой замечала, что начало что-то меняться внутри. Есть такая поговорка: если ты не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним. Вот, наверно, этим мы и занимаемся. Уже выходишь из глубокого состояния переживания”, – поделилась Ирина Борисовна.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отметим, организаторы проекта "Навигатор по мирной жизни" реализовали восемь программ, в которых использовали инновационные подходы.

Так, опытный военный психолог Раиса Муртазина, руководившая клубом “Опора” с психологической программой “Вместе сильнее”, работала вместе с вернувшимися домой бойцами СВО.

“На совместных тренингах участники спецоперации смогли открыться, ведь для мужчины, особенно для солдата, очень сложно сказать о своих проблемах. У многих были бессонница, тревожность, импульсивные реакции, проблемы в семье с коллегами на работе. Боевые действия – это концентрация, постоянное напряжение. Когда человек возвращается к мирной жизни, он продолжает находиться в этом состоянии. Нужен определенный адаптационный период. Благодаря проведенной работе виден результат: ребята смогли открыться друг другу, поддержать друг друга и почувствовать себя более спокойно и уверенно уже здесь, в мирной жизни”, – дополнила Раиса Муртазина.

Одним из участников этого клуба стал ветеран СВО Александр Ладыченко. По его словам, он понимал, что самому справиться в сложной ситуации тяжело, поэтому добровольно обратился за помощью и прошел небольшой курс. Мужчина убежден, что эти встречи помогли ему справиться с эмоциями, найти себя в мирной жизни.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Раиса Муртазина | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, проект "Навигатор по мирной жизни" реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области. Его организаторы хотят подавать идею и на другие грантовые конкурсы, чтобы продолжить помогать бойцам спецоперации и членам их семей.

“Часть гранта пошла на оплату работы. Но очень много мы делали как добровольцы. Проводили встречи с представителями медицины, прокуратуры, представителями структур труда и занятости. То есть это все было внеплановое. Провели много вебинаров как добровольцы. Мы вложили очень много сил всей командой. Мы запустили этот проект и хотели бы его продолжить более качественно, глубоко, с учетом полученного опыта”, – заключила руководитель проекта, руководитель организации "В защиту жизни" и центра психологических практик и услуг "PRO жизнь" Наталья Неделько.

Инна Пахомова

# СВО , гранты губернатора , проекты

