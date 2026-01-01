Завершился визит генконсула КНР в Тюмень

| Фото: InvestTyumen | Фото: InvestTyumen

Завершился официальный визит Генерального консула Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Ло Шисюна в Тюмень, сообщает информационный центр правительства региона.

Официальный визит длился три дня и включал целую серию деловых мероприятий. Состоялись встреча с губернатором Тюменской области Александром Мотором, переговоры с главой города Максимом Афанасьевым. Также генконсул посетил Торгово-промышленную палату Тюменской области.

Генеральный консул побывал в Тюменском государственном медицинском университете и Тюменском индустриальном университете. Он познакомился с участниками креативного кластера, а также посетил завод по производству нефтепогружного кабеля (Группа компаний "ТОФС"), пообщался с руководством медиахолдинга "СибИнформБюро".

В организации визита приняла участие команда InvestTyumen.

Основными темами стали участие китайских компаний в Промышленно-энергетическом форуме TNF, развитие гуманитарного сотрудничества, расширения взаимодействия в сфере туризма и культуры, информационное и экономическое сотрудничество.

Был поднят вопрос организации прямого авиасообщения между Тюменью и Пекином. Особое внимание было уделено развитию побратимских связей.