Завершился визит генконсула КНР в Тюмень
Завершился официальный визит Генерального консула Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Ло Шисюна в Тюмень, сообщает информационный центр правительства региона.
Официальный визит длился три дня и включал целую серию деловых мероприятий. Состоялись встреча с губернатором Тюменской области Александром Мотором, переговоры с главой города Максимом Афанасьевым. Также генконсул посетил Торгово-промышленную палату Тюменской области.
Генеральный консул побывал в Тюменском государственном медицинском университете и Тюменском индустриальном университете. Он познакомился с участниками креативного кластера, а также посетил завод по производству нефтепогружного кабеля (Группа компаний "ТОФС"), пообщался с руководством медиахолдинга "СибИнформБюро".
В организации визита приняла участие команда InvestTyumen.
Основными темами стали участие китайских компаний в Промышленно-энергетическом форуме TNF, развитие гуманитарного сотрудничества, расширения взаимодействия в сфере туризма и культуры, информационное и экономическое сотрудничество.
Был поднят вопрос организации прямого авиасообщения между Тюменью и Пекином. Особое внимание было уделено развитию побратимских связей.