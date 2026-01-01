  • 23 января 202623.01.2026пятница
  • В Тюмени -32..-34 С 1 м/с ветер юго-западный

Морозная погода продержится в Тюменской области до конца недели

Общество, 10:07 23 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 29 градусов в дневные часы и до минус 34 ночью прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшие выходные, 24 и 25 января. По данным метеоцентра Фобос, в отдельных районах днем столбики термометров будут повышаться до минус 23, однако ночи еще будут морозными. Осадков в эти дни не ожидается, будет дуть слабый ветер.

В Тюмени в субботу, 24 января, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Температура днем составит от 27 до 29 градусов мороза, ночью – до минус 33. Ветер слабый юго-восточного направления.

В воскресенье, 25 января, атмосферное давление также будет повышено, синоптики прогнозируют ясную погоду. В утренние часы столбики термометров покажут минус 32, днем – от 23 до 26 градусов мороза. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

Следующая неделя порадует тюменцев долгожданным потеплением. В понедельник, 26 января, ожидается малооблачная погода. Температура днем составит от 18 до 20 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное.

Во вторник, 27 января синоптики прогнозируют от 18 до 20 градусов. А уже в среду, 28 января, столбики термометров днем поднимутся до минус 8 градусов. В этот день ожидается сильный ветер юго-западный ветер с порывами до 16 м/с, возможен небольшой снег.

Любовь Голышева

