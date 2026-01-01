Тюменцев предупредили о рисках использования USB‑зарядки в общественных местах

МВД предупредило о рисках использования общественного Wi-Fi и зарядных устройств. Ими пользуются в аэропорту, на вокзалах, в торговых центрах, кафе и гостиницах, не задумываясь о том, что происходит с устройством в момент подключения.

"USB‑порт — это не просто источник питания, а полноценный интерфейс, через который устройство обменивается данными с внешним миром. И именно эта функция открывает возможности для атак", - напоминает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Такие атаки не требуют сложного оборудования, не оставляют заметных следов и эффективны лишь потому, что люди привыкли доверять простым вещам.

Одна из наиболее известных угроз — Juice Jacking. В этом случае вредоносный механизм может быть встроен в сам USB-порт или кабель. Внешне всё выглядит как обычная зарядка, однако параллельно устройство может передавать данные или получать нежелательное программное обеспечение в фоновом режиме.

Киберполицейские рекомендуют иметь личный кабель и зарядный блок – это самый надежный способ защиты. В крайнем случае обязательно используйте физический адаптер USB-data blocker. В общественных местах необходимо выбирать обычные розетки, а на USB-порты. Розетка обеспечивает только питание, полностью исключая возможность передачи данных.

При подключении в появившимся системном уведомлении всегда выбирайте режим "Только зарядка". И не подтверждайте запросы на доверие устройству или доступ к данным.

Также специалисты советуют следить за поведением устройства - любые необычнее всплывающие окна или самопроизвольные действия – сигнал к немедленному отключению от зарядки.