110 спортсменов представят Тюменскую область на первенстве УФО по тхэквондо ВТФ

Спорт, 10:40 23 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первенство Уральского федерального округа по олимпийскому виду спорта тхэквондо ВТФ состоится в Тюмени в Центре дзюдо (ул. Валерии Гнаровской, 1) 24 и 25 января, начало соревнований — в 9 часов, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области.

Состязания станут ключевым отборочным этапом для определения сильнейших спортсменов, которые представят Уральский федеральный округ на первенстве России. В турнире примут участие юниоры и юниорки в возрасте от 15 до 17 лет. Тюменскую область представят 110 спортсменов.

Помимо спортивной цели, мероприятие призвано популяризировать тхэквондо среди молодежи и привлечь как можно больше детей и подростков к регулярным занятиям. На сегодняшний день в секциях тхэквондо ВТФ Тюменской области, где тренируются спортсмены от 4 до 20 лет, занимаются более трех тысяч человек. Окружное первенство – отличная возможность увидеть высокий уровень подготовки и яркую борьбу будущих чемпионов.

# тхэквондо

