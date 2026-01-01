  • 23 января 202623.01.2026пятница
  • В Тюмени -32..-34 С 1 м/с ветер юго-западный

Тюменцам рассказали, чего нельзя делать при обморожениях

Общество, 11:24 23 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Растирать пораженные холодом участки тела снегом ни в коем случае нельзя, площадь обморожения от такой меры спасения только увеличится.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что согревать обмороженные участки кожи горячим: опускать в теплую воду, согревать в непосредственной близости от огня или батареи тоже не нужно. При таком способе согревания возможен ожог. Также не советуют растирать травмированные холодом участки водкой, спиртом.

"На территории Тюменской области установилась морозная погода, а значит, высока вероятность получить холодовую травму даже при кратковременном пребывании на открытом воздухе. Одевайтесь многослойно в одежду из натуральных тканей. Прослойки воздуха между слоями одежды помогают сохранять тепло. В обувь, по возможности, вложите дополнительные войлочные или меховые стельки", - рассказали в ведомстве.

Перед выходом на улицу следует нанести на лицо жирный крем. Шапка и шарф строго обязательны. Варежки защищают от мороза лучше перчаток.

Во время пребывания на морозе через каждые 20-30 минут заходить в обогреваемое помещение на 5-10 минут для согревания и самоосмотра - убедиться в отсутствии первых признаков обморожения на замерзших участках тела.

"Защищайтесь от ветра - вероятность обморожения при воздействии ветра значительно выше!" - отметили в Роспотребнадзоре.

Управление Роспотребнадзора , обморожение

