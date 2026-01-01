  • 23 января 202623.01.2026пятница
  • В Тюмени -32..-34 С 1 м/с ветер юго-западный

Двухэтажный дом горел в Нижнетавдинском округе 22 января

Происшествия, 10:18 23 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двухэтажный дом горел в с. Тюнево Нижнетавдинского округа 22 января. Огонь повредил площадь 144 кв. м, один человек получил ожоги, сообщает противопожарная служба Тюменской области.

Вызов на пульт дежурного поступил в 14 часов 29 минут. На место оперативно прибыли специалисты отдельного поста № 130 с. Тюнево вместе с коллегами из МЧС России по Тюменской области.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. Специалисты устанавливают все нюансы происшествия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:18 23.01.2026Двухэтажный дом горел в Нижнетавдинском округе 22 января
22:14 22.01.2026В Тобольске потушили пожар в многоэтажном доме
21:25 22.01.2026В Тюменской области на трассе Шадринск - Ялуторовск в ДТП с автобусом погиб человек
16:54 22.01.2026Тюменца обвиняют в убийстве знакомого ножом

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора