Двухэтажный дом горел в Нижнетавдинском округе 22 января
Двухэтажный дом горел в с. Тюнево Нижнетавдинского округа 22 января. Огонь повредил площадь 144 кв. м, один человек получил ожоги, сообщает противопожарная служба Тюменской области.
Вызов на пульт дежурного поступил в 14 часов 29 минут. На место оперативно прибыли специалисты отдельного поста № 130 с. Тюнево вместе с коллегами из МЧС России по Тюменской области.
Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. Специалисты устанавливают все нюансы происшествия.