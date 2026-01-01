  • 23 января 202623.01.2026пятница
Специалистов среднего звена в Тюменской области готовят три кластера профобразования

Общество, 11:46 23 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области успешно работают три кластера среднего профессионального образования "Профессионалитет".

В области клинической и профилактической медицины специалистов среднего звена готовит Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова, кадры для транспорта и дорожного строительства готовят на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, в сфере машиностроения - многопрофильный колледж Тюменского индустриального университета.

Реализуется механизм целевого обучения. На 2025-2026 учебный год образовательным организациям высшего образования Тюменской области выделили более 1 тыс. 100 мест целевого приема по программам бакалавриата и специалитета. Доля абитуриентов, зачисленных в рамках квоты целевого приема, составила 46,8%. Это отметили члены комитета Тюменской областной думы по социальной политике, которые на январском заседании рассмотрели выполнение рекомендаций круглого стола по развитию инженерного образования в Тюменской области, принятых в ноябре 2024 года.

Для вовлечения детей и молодежи в учебно-познавательную деятельность региональный ресурсный центр "Новое поколение", работающий по модели всероссийского образовательного центра "Сириус", внедрил новые форматы углубленного изучения предметов, провел профильные интенсивные смены для одаренных школьников региона. Действуют технопарки "Кванториум", центры образования естественно-научной и технической направленностей "Точка роста", центры цифрового образования детей "IT-куб". В программы дополнительного образования регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" включены дисциплины: робототехника, управление БПЛА, управление мототехникой и др, сообщает пресс-служба облдумы.

Вопросы целевого приёма, по словам председателя комитета Ольги Швецовой, на особом контроле не только в Тюменской области, но и в Государственной думе.

"В прошлом году к нам приезжали коллеги из думского комитета по просвещению. Они познакомились с работой наших учреждений системы среднего профессионального образования и высоко оценили уровень подготовки и материально-техническую базу этих учреждений, - отметила она. - Мы понимаем, что без квалифицированных кадров невозможно движение вперед. И для того чтобы наш регион успешно развивался во всех сферах жизни, необходимо уделять пристальное внимание профориентации нашей молодежи. И вместе с правительством области мы продолжим работу по развитию системы подготовки квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров по востребованным на рынке труда Тюменской области профессиям и специальностям".

