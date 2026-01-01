  • 23 января 202623.01.2026пятница
  • В Тюмени -32..-34 С 1 м/с ветер юго-западный

Ученики начальной школы в Тюмени останутся дома из-за мороза

Общество, 11:02 23 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Актировку для учащихся 1-4 классов второй смены объявили в Тюмени из-за морозов 23 января.

Первая смена не училась с 1 по 9 класс. Информация опубликована в официальных источниках городской администрации.

Также занятия второй смены отменены для школьников с 1 по 9 класс в Тобольске и Ялуторовске. В Ишиме - с 1 по 11 класс.

# актировка , мороз

