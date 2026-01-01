  • 23 января 202623.01.2026пятница
  • В Тюмени -32..-34 С 1 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области число предпринимателей за 2025 год увеличилось на 4 тыс. 121

Экономика, 11:13 23 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 4 тыс. 121 субъект малого предпринимательства стало больше в Тюменской области за 2025 год. В основном прирост составили индивидуальные предприниматели и юридические лица - 174.

"Это говорит о том, что предприниматели считают комфортными условия для ведения бизнеса в Тюменской области. Учитывается в том числе и уровень правовой защиты. Для омбудсмена главные цель и задача, вокруг которых строится вся работа, – это защита прав и законных интересов предпринимателей. Для реализации задачи закреплен широкий круг органов публичной власти и их должностных лиц для рассмотрения жалоб, которые находятся в компетенции уполномоченного", - рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков в своем отчете о проделанной за 2025 год работе на заседании комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

359 обращений обработала служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области за год. Большая часть из них связана с пользованием земельными участками, приобретением прав на землю, государственное и муниципальное имущество.

"В данных категориях было выявлено девять нарушений. Были приняты меры реагирования для восстановления нарушенных прав. По семи обращениям выступил в защиту предпринимателей в суде, по трем из них судебные решения вступили в силу, еще четыре находятся на рассмотрении. Еще 17,5 % обращений связаны с защитой гражданских прав, в том числе вопросами конкуренции. Основная тема заявлений – неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств между хозяйствующими субъектами, использование чужого товарного знака. А 12,5 % касаются осуществления контрольно-надзорной деятельности и административного производства", - уточнил предпринимательский омбудсмен.

Павел Меньщиков уже четвертый год работает в этом статусе. По его оценке, важным направлением в работе является участие в судебных разбирательствах. 47 процессуальных участий в 2025 году в защиту заявителей было осуществлено Павлом Меньщиковым лично либо сотрудниками его службы. Участвуют они и в работе групп досудебного урегулирования споров. Проведено семь таких заседаний, на которых рассмотрели 14 вопросов.

В сфере правового просвещения омбудсмен рассказал о проведении 11 мероприятий за год. Их посетили 860 предпринимателей и самозанятых, количество просмотров превысило пять тысяч, опубликовано 60 информационных мероприятий, проведено 120 консультаций. Уполномоченный работает на выездных советах по развитию СМП в муниципалитетах Тюменской области, в Единый день консультаций, который с 2020 года посетили около 3,5 тыс. человек. ЕДК в 2026 году проведут в Ишиме, Ялуторовске и Тобольске.

Как отметила председатель комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева, институт уполномоченного за прошедшие годы доказал свою состоятельность.

"28 человек обращались к вам за защитой их прав, и вы защитили их. А что такое 28 предпринимателей – это те, которые не закрыли бизнес, которые дают рабочие места и трудятся сами, платят налоги. Вроде бы не много в рамках того, сколько всего предпринимателей в регионе, но это очень важный результат. Вы их защитили и поддержали тем самым развитие бизнеса", - подчеркнула Инна Лосева.

Она уточнила роль участия бизнес-омбудсмена и депутатов в поддержке участников специальной военной операции в рамках проекта "СВОй бизнес". Это касается помощи ветеранам, которые хотят работать в бизнесе: им оказывают индивидуальную поддержку, помогают работать по грантовым проектам, благодаря чему часть таких предпринимателей уже запустили свои дела.

Председатель комитета также порекомендовала омбудсмену проработать вопрос о регулировании использования товарных знаков. По ее оценке, многие, кто успел раньше зарегистрировать, используют теперь их только для того, чтобы получать доходы со штрафов: "С этим вопросом надо выходить на федерального уполномоченного. Люди только и ищут, кто и где использовал их товарный знак. Штрафы колоссальные. Я прошу инициировать эту тему на федеральном уровне".

Оксана Корнеенкова

# Инна Лосева , Уполномоченный по правам предпринимателей , облдума

﻿
