Фонд "Защитники Отечества" помог найти работу 70% ветеранов СВО из Тюменской области

Общество, 11:35 23 января 2026

Трудоустройству 70% ветеранов поспособствовал филиал фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области по данным на 1 января 2026 года.

Об этом рассказала руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко в прямом эфире, который провели в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте 22 января.

"Речь идет о ветеранах, которые вернулись к своему работодателю, и о тех, кто нашел новое место работы. Их интересуют рабочие профессии, юридические специальности, кто-то нашел себя в педагогике. Более ста человек являются индивидуальными предпринимателями или самозанятыми. Многие открыли свое дело, пройдя образовательные проекты в 2025 году. Ветераны успешно развивают свой бизнес в таких направлениях как агропромышленный комплекс, техническое обслуживание, услуги разного вида", – поделилась Динара Поштаренко.

У ветеранов спецоперации есть возможность получить новые профессии. В высших учебных заведениях они обучаются на юристов, специалистов в сфере информационной безопасности, педагогов, выбирают государственное муниципальное управление. Отметим, у участников СВО и членов их семей есть преимущественное право зачисления после сдачи экзаменов.

Реализовывать работу по обучению и переобучению филиалу фонда "Защитники Отечества" помогают департамент труда и занятости населения Тюменской области, вузы и сузы. С фондом взаимодействуют крупные работодатели такие как "Росатом", РЖД, предприятия топливно-энергетического комплекса.

Тюменский филиал фонда "Защитники Отечества" работает третий год. Ежегодно запросы ветеранов и членов их семей меняются. На сегодняшний день основная масса людей обращается за назначением мер социальной поддержки. Их в регионе действует около 40.

Есть запрос на участие в культурно-досуговых мероприятиях. Также ветеранов и их семьи интересует спорт, получение медицинской помощи, юридической поддержки. Ряд вопросов касается получения удостоверения ветерана боевых действий и выплат, связанных с участием в специальной военной операции.

