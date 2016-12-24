Тюменцы изобрели энергоэффективную вентильную станцию для ТЭК

intes-oil.ru

Уникальную станцию управления погружными вентильными двигателями разработали специалисты компании "ИНТЭС" в Тюмени.

Как рассказал директор предприятия Юрий Богачук, система позволит предвидеть внештатные ситуации в ходе добычи и значительно снизит потребление электроэнергии. По его словам, неиспользованную энергию установка будет не сжигать, как обычно происходит, а возвращать в сеть. Аналогов тюменской разработки в мире нет, на ее внедрение предприятие уже получило заказ от нефтедобывающих компаний.

Лабораторные работы по проекту завершены, впереди промышленные испытания. На создание опытного образца разработчики заявились на господдержку в размере более 1 млн рублей.

Напомним, новыми технологиями эксплуатации скважин ООО "ИНТЭС" занимается более 15 лет, является резидентом тюменского технопарка. Многие разработки компании внедрены в нефтедобывающих предприятиях России и мира, субсидированы государством и поддержаны Фондом содействия инновациям.

Евгения Шевцова