up

24.12.2016 суббота

EUR 63.5425

USD 60.8528

В Тюмени -9..-11 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Тюменцы изобрели энергоэффективную вентильную станцию для ТЭК

18:02 24 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
intes-oil.ru

Уникальную станцию управления погружными вентильными двигателями разработали специалисты компании "ИНТЭС" в Тюмени.

Как рассказал директор предприятия Юрий Богачук, система позволит предвидеть внештатные ситуации в ходе добычи и значительно снизит потребление электроэнергии. По его словам, неиспользованную энергию установка будет не сжигать, как обычно происходит, а возвращать в сеть. Аналогов тюменской разработки в мире нет, на ее внедрение предприятие уже получило заказ от нефтедобывающих компаний.

Лабораторные работы по проекту завершены, впереди промышленные испытания. На создание опытного образца разработчики заявились на господдержку в размере более 1 млн рублей.

Напомним, новыми технологиями эксплуатации скважин ООО "ИНТЭС" занимается более 15 лет, является резидентом тюменского технопарка. Многие разработки компании внедрены в нефтедобывающих предприятиях России и мира, субсидированы государством и поддержаны Фондом содействия инновациям.

Евгения Шевцова

Теги: инновации , господдержка , нефтегазовая отрасль

Последние новости

19:06 К особенным детям Нижнетавдинского района придут Дед Мороз и Снегурочка
18:40 Владимир Путин: деятельность ВАДА должна быть прозрачной
18:32 Тюменцы могут поздравить детей с Новым годом от имени Деда Мороза
18:12 Торговка медом украла деньги у пенсионерки Фото
18:02 Тюменцы изобрели энергоэффективную вентильную станцию для ТЭК
18:00 25 декабря - события дня Фото
17:41 Санта Клаус первой посетил Россию
17:29 Пожарные Ялуторовского района представили тематическую фотовыставку
17:13 Заводоуковские полицейские провели рейды трезвости
16:49 Тюменцев и тоболяков приглашают на кастинг фильма "Тобол"
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: мы должны дать отпор новым вызовам

Наблюдательный совет ТюмГУ поможет вузу задействовать все резервы для повышения конкурентоспособности

Губернатор: у Югры большой потенциал и прекрасное будущее

Политика

Россияне стали больше доверять Государственной думе

Владимир Путин в двенадцатый раз проведет большую пресс-конференцию

Игорь Холманских поручил обратить особое внимание на безопасность перевозок детей

Экономика

Тюменцы изобрели энергоэффективную вентильную станцию для ТЭК

Приход иностранных собственников улучшит управление "Роснефтью", считает Владимир Путин

Владимир Путин: Центральный банк России в первую очередь защищает интересы вкладчиков

Общество

К особенным детям Нижнетавдинского района придут Дед Мороз и Снегурочка

Тюменцы могут поздравить детей с Новым годом от имени Деда Мороза

25 декабря - события дня

Спорт

Владимир Путин: деятельность ВАДА должна быть прозрачной

Чемпионат города по спидвею пройдет в Антипино

В хоккей в валенках сыграют горожане на новой ледовой площадке

Происшествия

Торговка медом украла деньги у пенсионерки

В Тюменской области с наступлением холодов участились случаи хищения зимней резины

В Башкирии прогремел взрыв
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+