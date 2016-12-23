Движение на дороге Сургут - Салехард в районе Карамовского поста не затруднено

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Четыре автомобиля остаются на Карамовском посту на автодороге Сургут – Салехард, сообщает региональное управление МЧС.

Напомним, сутки назад в транспортном заторе из-за мороза оказались 37 автомобилей. Водителей разместили во временном пункте в Ноябрьске, к месту скопления машин доставили дополнительно дизельное топливо для поддержания работы автомобилей. Силами "Ямалспаса" развернут передвижной пункт обогрева "УРАЛ ВАХТА" на 20 мест и фельдшерско-медицинский пункт. Пока обращений по состоянию здоровья из-за низких температур от водителей не поступало.

Движение на дороге Сургут – Салехард не затруднено в обоих направлениях. Специалисты следят за дорожной обстановкой, на месте работает оперативная группа Ноябрьского пожарно-спасательного гарнизона и городской администрации. Также здесь находится универсальная машина подогрева, которая при необходимости поможет водителям отогреть двигатели и гидравлические системы автомобилей.