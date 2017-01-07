Сотрудники МЧС России усилили меры по обогреву на федеральных трассах страны

www.mchs.gov.ru

37 пунктов обогрева и два городка жизнеобеспечения на трассах Центрального и Приволжского федеральных округов организовали спасатели МЧС в условиях аномальных холодов 6 января, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В частности, такие пункты развернуты на федеральных автомобильных дорогах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-3 "Украина", М-4 "Дон", а также на трассах регионального значения А-107, А-108", - сообщает МЧС РФ.

В пунктах обогрева, каждый из которых вмещает в себя около 30 человек, можно "остановиться на отдых, поесть горячей пищи, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах по маршруту следования".

В настоящий момент на погоду в Центральном и Приволжском федеральных округах продолжает оказывать воздействие циклон, сопровождающийся обильным выпадением осадков в виде снега и образованием гололедных явлений.

Общая группировка, привлеченная к обеспечению безопасности на время прохождения циклона, составляет более 100 тыс. человек и более 24 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС России – более 23 тыс. человек и трех тыс. единиц техники.

Также пункты обогрева готовы к работе и в регионах Северо-Запада.