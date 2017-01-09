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В праздничные дни тюменцы отправились на экскурсии

16:38 09 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Тобольск и Ялуторовск стали главными новогодними направлениями для тюменцев, предпочитающих отдых в пределах области. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в туристической компании "Глобус-Турс".

"Тобольск – традиционно популярный город в новогодние и рождественские праздники. Многие наши туристы побывали в резиденции Деда Мороза в Абалаке. В обновленном Ялуторовском остроге открылось "Берендеево царство" и проводился увлекательный квест", - отметил специалист экскурсионного отдела Евгений Кузаков.

Многие воспользовались возможностью полюбоваться на красоту новогодней Тюмени. Среди желающих увидеть городские елки и встретиться с Дедом Морозом были гости из Челябинска и Кургана. Осмотр достопримечательностей они сочетали с посещением горячих источников.  

Популярность Тюмени у жителей других регионов отметила владелица экскурсионного агентства Евгения Щелконогова.

"У иногородних туристов очень востребована обзорная новогодняя экскурсия с посещением самых красивых площадей города. Корпоративные заявки начинают поступать с ноября. Большим успехом пользуется поездка в питомник северных ездовых собак хаски. Хозяин – чемпион по ездовому спорту - катает гостей на упряжках. В Рождество люди предпочитают экскурсии по тюменским храмам", - пояснила она.

Особым пожеланием туристов стала прогулка на лошадях. Для них организовали поездку на конных санях на территории Тюменского ипподрома, рассказала Евгения Щелконогова.

Александра Батт

Теги: Ялуторовск , Новый год , Рождество , экскурсии , туризм , Тобольск
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