Стартовал совместный проект Тюменской области и Президентской библиотеки "Сибирь. Как ты красива сегодня"

static.mvd.ru

Стартовал новый совместный проект Тюменской области и Президентской библиотеки – Всероссийский народный фотоконкурс "Сибирь. Как ты красива сегодня".

Положение о нем подписал 12 января генеральный директор Президентской библиотеки, доктор юридических наук, профессор Александр Вершинин во время в Санкт-Петербургском региональном центре ТАСС на пресс-конференции "Об итогах работы Президентской библиотеки в 2016 году и задачах в новом 2017 году", которая прошла в режиме видео-конференц-связи с участием информационно-просветительских центров Президентской библиотеки в Тюменской области и Карачаево-Черкесской Республике.

"Конкурс объявлен, и мы ждем авторов, которые будут в нем участвовать, ждем новых интересных фотодокументов. Их должно быть как можно больше", - заявил он.

Генеральный директор отметил, что не первый проект Президентской библиотеки успешно реализованный совместно с Тюменской областью, и отметил, что вслед за тюменскими проектами, последовал целый ряд интересных мероприятий с другими российскими регионами.

Напомним, что первый в России региональный информационно-просветительский центр открылся на базе филиала Президентской библиотеки в Тюмени в январе 2016 года.

Год после открытия первого в России регионального информационно-просветительскго центра, который открылся на базе филиала Президентской библиотеки в Тюмени, по словам советника губернатора Тюменской области Александра Новопашина, прошел очень быстро.

"Центр стал новой инфомационной площадкой, привычным местом для общения, получения информации для журналистов, хорошим видео-мостом между Тюменью, Санкт-Петербургом и другими регионами России, - отметил он. - За прошедший год здесь было проведено немало интересных и важных мероприятий, презентации новых книг, и не только местных авторов, но и всероссийского сборника "День поэзии", который уже появился во всех библиотеках страны. Мы активно работали с Президентской библиотекой, сотрудничали в проведении фотоконкурсов "Взгляд иностранца", конкурсе "Сибирь.doc", рассказывающий об истории нашего края".

С подачи тюменского радио-птенца Алексея Ерофеева, который азы профессии осваивал в Тюмени, а сейчас работает на радио Санкт-Петербурга, мир узнал еще о тех важных тюменских датах: 100-летия переименования улицы Царской в улицу Республики, 90-летии первого в России музея Декабристов и 30-летия устновки последнего памятника Ленину в Ялуторовске.

"Интересные даты", - согласился генеральный директор Президентской библиотеки. Александр Вершинин представил также новые проекты библиотеки – создание информационно-просветительских центров во всех федеральных округах России, подготовка совместных страниц в региональных СМИ, формирование электронных коллекций, приуроченных к Году экологии и 100-летней годовщине революции 1917 года в России, проведение мультимедийных уроков, посвященных "Русской правде" – первому сборнику правовых актов Древнерусского государства.

Борис Олейник