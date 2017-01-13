Семь прорубей для купания в Крещение в Тюменском районе

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Семь мест для крещенского купания будет оборудовано в Тюменском районе.

Готовы места для купания в Червишево на Пышме, в Мальково на старице Туры, в Каменке на реке Кулиге, в Кулаково на реке Пановке, в Зырянке на пруду реки Кармак, в Боровском на озере Андреевском, в Богандинском на Пышме. Везде началу купания будет предшествовать служба в храме и крестный ход к проруби.

На водоемах расчищен лед, Государственная инспекция по маломерным судам замерила толщину льда и дала рекомендации по числу людей, которые могут одновременно выходить к купелям.

Подготовлены палатки для переодевания и обогрева, будут дежурить медики, специалисты администрации, казаки, члены добровольных народных дружин. Всех желающих напоят горячим чаем.

Окунуться можно до 24 часов 19 января, затем организаторы закроют проруби, сообщает управление информационной политики Тюменского района.

Соб. инф.